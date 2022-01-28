ــأبرز الكتب الصادرة حديثا «فى قلب الأحداث» لنبيل فهمى.. «فى التقدم مربكات ومسارات» لمحمود محى الدين..و«أطلس الخفاء» لمنصورة عز الدين و«حكاية جليلة ومنة فى الغابة والمدينة» للفنان حلمى التوني

إصدارات عديدة تشارك بها دور النشر فى الدورة الحالية من معرض القاهرة للكتاب التى ستستمر حتى 7 فبراير المقبل تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتتنوع الإصدارات بين كتب فكرية وثقافية وسياسية وسير ذاتية وأعمال أدبية وكتب أطفال. ونستعرض فى السطور التالية أبرز تلك العناوين لدور النشر المختلفة:



** روايات وقصص:



دنيا زاد

مى التلمسانى

دار الشروق

هى الرواية الأولى لمى التلمسانى، ترجمت إلى ثمانى لغات أجنبية وحصلت على جائزة عوليس الفرنسية لأفضل رواية أولى فى حوض البحر المتوسط عام 2001، وجائزة الدولة التشجيعية لرواية السيرة الذاتية عام 2002، وهى تجربة ذاتية محاطة بالخيال، تحرر النص من الذاتية المفرطة ليصبح عملا فنيا يعيد صياغة تجربة الأمومة ويخلخل صورتها كمؤسسة تستخدم ضد المرأة.



أطلس الخفاء

منصورة عز الدين

دار الشروق

وضعت الكاتبة منصورة عز الدين بصمتها للعام 2022، عبر روايتها الشيقة «أطلس الخفاء»، وفيها نجد أنفسنا فى رحلة داخل عقل مراد؛ بطل الرواية المثير للحيرة والتساؤلات، نقترب من حياته وهواجسه، ونقرأ تدويناته متسائلين عن الحدود التى ينتهى عندها الواقع كما نألفه لتبدأ تخوم المخيلة، كما نتساءل عن تعقيدات العقل البشرى وقدرته على الإفلات والارتحال صوب المُفارِق وغير المألوف.

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لنقشبندي

رحمة ضياء

دار الشروق

صدر للكاتبة رحمة الضياء للعام 2022، رواية النقشبندى عن دار الشروق، والتى اعتبرتها الكاتبة بمثابة رحلة اكتشاف ثرية لها، قبل أن تكشف عن أن البحث والقراءة لتجهيز الرواية اتخذ وقتا أطول من عملية الكتابة نفسها، وتمزج المؤلفةُ بين الجانب التوثيقى والتخييل، لتقدم للقارئ جانبًا غير مَروىٍّ عن شخصية ثرية تتمتع بصوت وصفه الموسيقيون بأحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة، بما يجعلك تغوصُ معها فى رحلة مُدهشة تبدو فى ظاهرها أنها تغوص فى عوالم الصوفية، لكنها تكشف أيضًا مَلْمَحًا من تقلُّبات النفس البشرية ومشاعرها المُنقسمة دائمًا.



مسك الليل

نادية رشاد

دار الشروق

استطاعت الفنانة والكاتبة نادية رشاد أن تستهل العام 2022، بإصدار أول مؤلفاتها الروائية الصادرة عن دار الشروق «مسك الليل»؛ حيث تشارك الرواية ضمن إصدارات الدار فى معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ 53 لعام 2022، فى روايتها الأولى، لا تتخلى الكاتبة والفنانة «نادية رشاد» عن انحيازها للمرأة، فتقدم رواية تعدد أصوات بنبرة سردية فائقة العذوبة، تُعبر فيها عن مشاعر تلك السيدات عندما يصطدمن بحادث يُزلزل عالمَهن الصغير: ثورة 25 يناير. فكيف راقبت تلك السيداتُ الخمس تلك الأحداث المهيبة، وهن مُلتفات بشال صوفى على كنبة مريحة؟ وكيف تغيرت حياة كل منهن؟



السيدة الزجاجية

عمرو العادلى

دار الشروق

أصدرت دار الشروق للعام 2022 رواية «السيدة الزجاجية» للكاتب عمرو العادلى، وتشارك الرواية ضمن إصدارات الدار فى قاعة 1 جناح B17 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ويتتبـع عمرو العادلى فى روايته الجديدة، رحلة «ثومـة» التـى لم تفـق بعدُ من آلام الولادة لتجد المولود طفلًا برأس كبير.

وبأسلوب مُتدفق، يأخذنا المؤلف إلى عدة عوالم متباينة؛ وعالم السـيرك بما فيه من سِحر، عالم الصيد بما فيه من صراع، عالم الزراعة بما فيه من أمل، وعالم المصانع حيث لا مكان لضعيف أو مُتكاسل، ويروى لنا المؤلف رحلة مشوار البطلة، مازجًا بين عالم غريب وبين واقع تلمسه من حولك أينما نظرت.



لصوص متقاعدون

حمدى أبو جُليّل

دار الشروق

صدر عن دار الشروق للعام 2022 رواية «لصوص متقاعدون» للأديب حمدى أبو جُليّل، والتى تشارك ضمن الإصدارات الحديثة فى جناح دار الشروق بمعرض الكتاب 2022، حيث «ارتاد أبوجليل منطقة بكرًا مغرية لقلم روائى يبحث عن نماذج أدبية طازجة ألا وهى منشأة جمال عبدالناصر أو كما يسميها العامة «منشية ناصر».. يضع الكاتب قلمه بعد أن كتب عملًا فكاهيًّا فريدًا يجمع بين العمق فى فهم الشخصيات والتجرد الموضوعى الذى يجعل ما هو قابل للتشنج الأخلاقى قابلًا أيضًا للضحك وارتياد المناطق البكر من حيث مكان الأحداث ومن حيث الشخصيات ومن حيث أسلوب القص الذى يحمل مذاقا جديدا للسخرية».



الفاعل

حمدى أبو جُليّل

دار الشروق

الرواية تبنى.. قاهرة جديدة مغايرة، إنها قاهرة الفواعلية الذين شيدوها وبدلوا وجه الأطلس الأدبى المتعارف عليه إلى الأبد، ومن أجوائها: فى مثل هذه الأحوال أتخيل حياتى على هيئة دفاتر مرصوصة فى رأسى، أحيانا تفتح واحدا واحدا، وأحيانا تندلق مرة واحدة وتختلط ذكريات الطفولة بملامح آخر وجه رأيته، والآن أرى منظرى فى شبرا، كنت فى العشرين من عمرى، وكنت عائدا للتو من رحلة عمل فى ليبيا.



رواية كان

نور عبدالمجيد

الدار المصرية اللبنانية

تناقش الرواية العنصرية والازدواجية التى تعانى منها البشرية ولا تعترف أبدًا أنها من اخترعها! هل الحرية والسلام مقتصران على شعوب معينة؟ هل تُترك الأوطان بحثًا عنهما؟ ماذا لو أنه بعد الجهاد والهجرة وضياع العمر نكتشف أن الأرض بأكملها ليست وطنًا لأى منهما.



جيد بما يكفى

حاتم حافظ

الدار المصرية اللبنانية

هذه رواية تغوص داخل النفس البشرية؛ لتستخرج منها ــ عَبْرَ تدفُّق تيار الوعى ــ ذكريات هادرةً، متحدية أعطال الذاكرة التى تُصيب شخصًا أتمَّ عامه المائة، ووصل لهذه السن دون أن يمرض، ويهدى حاتم حافظ عمله السردى الأحدث «جيد بما يكفى»، إلى زوجته الفنانة الراحلة إيمان خيرى شلبى، تحديدا إلى: «ابتسامة إيمان خيرى.. دائما أبدا».

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ثل الأفلام الساذجة

نورا ناجى

دار الشروق

صدر عن دار الشروق للعام 2022، المجموعة القصصية «مثل الأفلام الساذجة» للكاتبة نورا ناجى، التى تشارك بمعرض الكتاب للعام الجارى، وهى مجموعة قصصية تتجاوز حكاياتها الشائقة، لتصبح مرآة إنسانية لدواخلنا المتشابكة، وكراكيب الذاكرة المهملة، تُعيد ترميم الشقوق وحشوها بالذهب، وهى تملك قناطير من ذهب الكلمات الكاشفة.

فى فقرات موجزة مكثفة تنقل نورا ناجى عالم أبطالها بدقائقه وتفاصيله، فى هذہ المجموعة ستقرأ نفسك، وتعيد اكتشافك بأسماء جديدة، وأماكن. وسوف تندهش، وستقول: هنا عشتُ من قبل، وكأن كل هذہ الأشياء قد جرت تحت سَمعك وبصرك!.



بيع نفس بشرية

محمد المنسى قنديل

دار الكرمة

أربع قصص ليست قصيرة، وهى: «بيع نفس بشرية» و«الوداعة والرعب» و«اتجاه واحد للشمس» و«يوم مصرى جاف»، شرح فيها الطبيب المبدع محمد المنسى قنديل ــ حسبما ذكرت الدار فى بيان صحفى ــ النفس الإنسانية فى مواقف مصيرية تجبر القارئ على التفكير فيها لمدة طويلة بعد انتهائه من قراءتها.



أربع محاولات للحياة

أسامة علام ــ نشوى صلاح ــ أحمدعبدالمجيد ــ مروة سمير

دار الشروق

يحتوى على مجموعة من النصوص الأدبية، بأقلام الكتّاب الأربعة تعبر عن رؤيتهم الخاصة فى 14 موضوعًا مختلفًا فى الحياة بوجهات نظرهم وزوايا تناول مختلفة لها، وهو وثيقة طويلة عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته، قرر الكتاب الأربعة أن يضعوها بين يدى القارئ بلا تجمُّل أو ادِّعاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمتع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة، وصدقنا عزيزى القارئ، نحن لا نرغب من كِتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.



** «أدب الطفل والنشء»



قصة الأختين هنا وشفا

هديل غنيم.. رسوم على الزينى

دار الشروق

يتناول الكتاب قصة لأختين تتميز كل منهما بسمات متفردة عن الأخرى، ومن خلال مجموعة من المفارقات والمواقف اللافتة، يتكشف لنا تفاصيل مثيرة عن العمل الذى يتم تصنيفه ضمن «أدب الطفل»، وتنشطُ هديل فى مجال الكتابة للطفل، وسبق وأن فازت بجائزة «كتاب العام» عن كتابها «ليالى شهر زيزى» (2020).

تفاحة.. تفاحتان.. ثلاث تفاحات

تأليف مادلين دونى

رسوم إتسوكو واتاناب

دار الشروق

يستهدف الأطفال فى الفئة العمرية من سنة إلى 5 سنوات، تم تصميم هذا الكتاب ليكون ملعبًا واسعًا يقضى فيه الطفل ووالديه أوقات ممتعة، فهو يحتوى على أكثر من 80 لعبة ونشاطا، حافلا بأنشطة لأى وقت وأى مكان بدون الحاجة لأدوات أو مواد، يشجع الطفل على التفكير والإبداع والخيال، يساعد الطفل على التعرف على الألوان، والأرقام، والأصوات، وجسمه، يجعل الطفل يكتشف مهارات جديدة لديه وينمى مهارات أخرى، مثل: حكى القصص، والرسم، وقوة الملاحظة، والمذاكرة.



كل شىء عن التنوع

فيليسيتى بروكس ــ ترجمة رحاب بسام

دار الشروق

يهدف هذا الكتاب إلى أن يكون جزءًا من هذا الاحتفاء بالاختلاف والتنوع، وأن يساعد كل الأطفال ليشعروا بالتقدير والاحترام، وأن يتعلموا التعامل مع الكل بأسلوب طيب وعادل بغض النظر عن شكلهم أو حجمهم أو سنهم أو قدراتهم أو نوعهم أو لون بشرتهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم أو لغتهم أو ثقافتهم أو عائلاتهم.

ونقرأ على ظهر الكتاب: من المهم أن نُشجع أطفالَنا على تَقبُّل الاختلاف وشَمْل الآخرين؛ لأن كلنا نرغب فى المساواة فى الفُرَص التى يحصلُ عليها أطفالنا، وأن يحقق كل الأطفال أفضلَ ما لديهم.



حكاية جليلة ومنة فى الغابة والمدينة

حلمى التونى

دار الشروق

اعتمد الفنان حلمى التونى على رسوماته البديعة لسرد قصة بارعة ورسومه المحببة؛ حيث يدعونا لزيارة عالم أبناء كليلة ودمنة؛ لنعرف كيف استطاعوا بالذكاء والدهاء أن يصنعوا حياة أفضل لهم ولأصحابه حيث حياة يسودها العدل والرِّفق والجمال.

عش جديد

منى الشيمى

دار الشروق

كتاب يستهدف اليافعين من سن 8 إلى 12 سنة، ونقرأ فيه: «سرق اللصان سيوفى وأبو سنة شقة زياد فى غيابه مع أسرته عنها.. لكن سانو وسنسن، العصفورين اللذين كانا يسكنا مكيف الشقة رأيا اللصين، واستطاعا إرشاد زياد إلى المسروقات، اقرأ قصة «عش جديد« لتعرف كيف فعل العصفوران هذا؟».



**كتب نقدية



نجيب محفوظ بين القصة القصيرة والرواية الملحمية

إبراهيم فتحى

دار الشروق

يحلل هذا الكتاب، جوانب مهمة فى إبداع نجيب محفوظ، بقدر هائل من العمق والإحاطة والشمول، وفيه سمات عظيمة ظلت علامات على أعمال الأستاذ إبراهيم فتحى النقدية: الحرص على اقتناص ما هو جوهرى فى النص الأدبى، وتقصّى أبعاد الفكرة أو القضية الواحدة فى مجمل نصوص الكاتب، حيث يستند المؤلف فى هذا الكتاب إلى وعى فلسفى عميق، وإلى خبرة وذائقة عظيمتيْن، وإلى روح نقدية تعدّ، بحدّ ذاتها، ضربًا من ضروب الإبداع.

استراحة بين الكتب

ابراهيم عبدالمجيد

دار إبييدى للنشر والتوزيع

يحتوى الكتاب، على عدد كبير من المقالات التى كتبها إبراهيم عبدالمجيد عن الأعمال التى قرأها، وعن الكتابة وأهلها، بالإضافة إلى عدة مقالات تنشر للمرة الأولى.

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** كتب فكرية



«فى قلب الأحداث»

نبيل فهمى

دار الشروق

ضمن أهم مؤلفات العام 2022، يأتى كتاب «فى قلب الأحداث» لوزير الخارجية السابق نبيل فهمى، الصادر عن دار الشروق، يستعرض الكتاب نصف قرن من الأحداث الدولية والإقليمية والوطنية تابعها مؤلفه نبيل فهمى عن قرب؛ بصفته مواطنًا طموحًا وشاهدًا مباشرًا وممارسًا دبلوماسيًّا ومسئولًا سياسيًّا.

يكشف تفاصيل نشأة نبيل فهمى؛ نظرًا إلى كونه نجلًا لدبلوماسى مخضرم ووزير خارجية مرموقًا فى لحظات حرجة من تاريخ الأمة؛ حيث يتناول أحداث عقود حافلة، شهدت نجاحات وإخفاقات عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وسباق تسلح مخيفًا فى الشرق الأوسط.



فى التقدم مربكات ومسارات

محمود محيى الدين

دار الشروق

يطل علينا الدكتور محيى الدين بأحدث مؤلفاته للعام 2022، ونطالع فيه: فى سباق الأمم والتنافس بينها تتنوع المعوقات والصدمات والمستجدات المفاجئة، وهو ما يطلق عليه المؤلف مسمى المربكات. ويناقش هذا الكتاب فى تسعة فصول موضوعات حيوية فى التنمية المستدامة وعلاقتها بالتقدم، وما تتعرض له مسارات التقدم من مربكات قد ترتبط بتحديات أو أزمات تتعلق بالأوبئة والجوائح أو بتغيرات المناخ أو تقلبات سياسية حادة أو صدمات اقتصادية غير متوقعة أو مستحدثات فى مجالات التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات لم يحسن الاستعداد لها.



أيام سليم الأول

حلمى النمنم

دار الكرمة

اختار حلمى النمنم أن يقف أمام لحظة من التاريخ المصرى، نمر عليها مرورًا سريعًا دون أن نتوقف أمامها بالفحص والدراسة، وهى لحظة دخول العثمانيين إلى مصر. كيف تم هذا «الفتح»؟ وما الذى وقع خلاله؟ وكيف كانت مصر قبله؟ ثم كيف أصبحت بعده؟ وهل يمكن أن نطلق عليه كلمة «فتح» أم أنه كان «احتلالًا»؟