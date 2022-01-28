الحكومة اللبنانية: لا دعوة إلى المقاطعة السنية للانتخابات النيابية المقبلة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لا دعوة إلى المقاطعه السنية للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري رئيس تيار المستقبل - الممثل الأكبر للتيار السني داخل مجلس النواب - عدم خوض الانتخابات المقبلة سواء بشخصه أو باسم تيار المستقبل بصفة عامة.

جاء ذلك ردا على سؤال عقب إنتهاء الإجتماع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأوضح ميقاتي أن مصلحة الطائفة السنية ليست في الدعوة للمقاطعة، مشددا على أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في ١٥ مايو القادم.

وكان ميقاتي قد أكد ،خلال اللقاء، مع دريان أن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، معولا على حكمة مفتي الجمهورية وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل.