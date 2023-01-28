تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن رحيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق، عقب الهزيمة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «أريد توجيه الشكر لـ فيريرا وجهازه المعاون الفترة الأخيرة لم يكن التوفيق حليفهم، ولكنهم فرحونا في الموسم الماضي بعد التتويج ببطولتي الدوري والكأس».

وأضاف: «فيريرا فعل المستحيل في الموسم الماضي بإمكانيات لاعبين أقل من المجموعة الموجودة حاليًا، ولكن تقبلنا للتعثر ليس أمرًا مقبولاً ولا يوجد فريق كبير يتحمل فقدان عدد كبير من النقاط وخسارة لقب الكأس».

وتابع أمير مرتضى: «رحيل فيريرا لا ينتقص من تاريخه الكبير في التدريب أو مجهوده مع الزمالك، وتشرفت أنني عملت معه في الفترة الماضية».

وأتم: «فيريرا كان يمتلك جميع الصلاحيات لإدارة الفريق فنيًا، وحصل على دعم كبير من جانب مجلس الإدارة، وأتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة».