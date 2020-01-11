ورش لتعليم حرف يدوية بجناح قومي المرأة في معرض القاهرة للكتاب

واصل المجلس القومي للمرأة، فعاليات مشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت شعار "معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وشهد جناح المجلس القومى للمرأة إقبالا كبيرا خلال يوم الجمعة نظرا لكونه عطلة رسمية؛ ما ساهم بإقبال شديد من السيدات والفتيات وتفاعل زوار المعرض بشكل كبير مع مسؤولي جناح المجلس في التعريف بمحتوى المطبوعات المعروضة بالجناح، علاوة على انبهارهم بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التي كانت تضم الفتيات علاوة على إعجابهم بمنتجات المشروع القومي للمرأة المصرية التي أثارت اهتمام رواد المعرض.

وعلى هامش المعرض المنعقد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس ينظم المجلس اليوم السبت، في تمام الثانية عشر ظهرا ندوة بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي" يتحدث خلالها الدكتور سعد الدين هلالي عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وذلك بقاعة بلازا 2 الكائنة بين قاعة 3 و4 بمقر أرض المعارض.

والجدير بالذكر أن جناح المجلس رقم b1 والمقام في الصالة 3 بالمعرض، منقسم لعدة أقسام جزء لعرض إصدارات ومطبوعات المجلس التي أصدرها على مدار الأعوام الماضية والخاصة بمناقشة قضايا المرأة، بالإضافة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات، والتعريف بسبل دعم المكتب للمرأة في جميع المجالات وجزء لعرض المنتجات اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة ".

ذلك إلى جانب منتجات السيدات في البرامج التدريبية الأخرى، كما سيتم تنفيذ ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض الراغبات في تعلم حرف مثل الرسم على القماش والسيراميك وصناعة عرائس القفاز.