عضو اتحاد الغرف التجارية: الممارسات الاحتكارية رفعت أسعار الزيوت 33% خلال أسبوعين

أكد أحمد كركندي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وصاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والقليوبية، ارتفاع أسعار زيت السائب بنحو 33% في النصف الثاني من الشهر الجاري، مسجلا 80 جنيها للكيلو، مقابل 60 جنيها، يوم 15 يناير الحالي.

وقال كركندي في تصريحاته لـ"الشروق"، إن وتيرة ارتفاع أسعار الزيوت لم نشهدها من قبل، وهناك قابلية لارتفاعات مجددة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن إجمالي الزيادة في سعر الزيت خلال يناير فقط بلغت 42%.

وتابع، "عربات التجار تقف طوابير طويلة لعدة أيام أمام الموزعين ولايستطيعوا شراء الزيوت رغم توافر البضاعة، حيث إن الموزعين والمستوردين لا يريدون البيع".

وأضاف، أنه بالنسبة للزيت السائب الخليط "مخصص للقلي" يوجد موزعين قلة يتحكمون بالسوق المحلية بأكمله، لافتا إلى أن أحد هؤلاء المزعين بمحافظة الشرقية، يقف أمامه عدد لا يحصى من السيارات ولا يبيع لهم شيء.

ولفت إلى أن الموزعين يبررون زيادة الأسعار بارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، رغم أن تلك البضاعة تم استيرادها منذ عدة أشهر بالأسعار القديمة.

وذكر أنه عادة يحدث بعض الممارسات الاحتكارية قبل شهر رمضان كل عام، ولكن هذه المرة مختلفة تماما، على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك نقص في السلعة الاستيراتيجية المتداولة بالسوق المحلية بنحو 50% تقريبا.

ولفت إلى أن كبرى شركات الزيوت حجبت بضاعتها عن السوق المحلية منذ بداية العام الجاري تقريبا، استعدادا منهم لرفع الأسعار الرسمية لمنتجاتهم بنسبة قد تتجاوز الـ35%، مؤكدا أن الأسعار الحالية لهذه الشركات تتراوح بين 72 و80 جنيها للتر، وهو تكلفة الزيت السائب فقط.

وشدد كركندي، على ضرورة تشديد دور الجهات الرقابية على الأسواق المحلية، ومعرفة لماذا لا يريد الموزعون بيع البضاعة بالسوق المحلية، واتجاهم لتخزين السلعة.

وأكد أن استمرار الوضع الحالي بالسوق المحلية سيدفعنا إلى ارتفاع أسعار شديدة مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي يرتفع فيه حجم الطلب المحلي بنسبة قد تتجاوز الـ50%.