 ناشطتان في مجال البيئة تلقيان سائلا برتقالي اللون على لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر في باريس - بوابة الشروق
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ناشطتان في مجال البيئة تلقيان سائلا برتقالي اللون على لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر في باريس

باريس - د ب أ
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 5:45 م

ألقت ناشطتان في مجال البيئة سائلا برتقاليا على الزجاج الذي يحمي لوحة الموناليزا، في متحف "اللوفر" في باريس اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، المرأتين وهما ترشقان اللوحة الشهيرة، بالحساء وسط صيحات حشد من الزوار.

ثم خلعت إحداهما سترتها، لتكشف عن قميص يحمل شعار "ريبوست اليمنتير" أي الحق في غذاء صحي.

وصرحت واحدة منهما "ما هو الأهم، الفن أم الحق في غذاء صحي ومستدام".

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية إن لوحة "الموناليزا" مثل تراثنا.

وكتبت على موقع /إكس/، الذي كان يعرف سابقا باسم /تويتر/ "ما من شيئ يمكن أن يبرر استهدافه".

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