نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيا بينهم طفل جريح من الضفة الغربية

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبنائه الأربعة من الخليل.

وأوضحت المؤسستان الفلسطينيتان، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس.

وأكدتا أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأعلنتا ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 6330، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارتا إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت الفئات كافة من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

ولفتتا إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.