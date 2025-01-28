هيئة التنمية السياحية تناقش آليات تحفيز الاستثمار الفندقي وموقف المشروعات المتأخرة

- اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2025

- تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي

ترأس وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، واستعرض جهود الهيئة لدعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على اعتماد مشروع موازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2025، ووافق على طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح محافظة السويس لإقامة المستشفى الميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي على أن يخطر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وناقش الاجتماع تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بجميع قطاعات التنمية السياحية ربع السنوي حتى ديسمبر 2024، والذي شمل متابعة 573 مشروعا رئيسيا تتوزع حسب نمط التنمية إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تضم 1158 مشـروعا فرعيا بإجمالي 1664مشروعا على مستوى القطاعات السياحية كافـة.

كما ناقش الاجتماع الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحي الفندقي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

واستعرض المجلس نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.

كما ناقش الإجراءات التي نفذت تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقة، وزيادة المشروعات السياحية.

ووجه الشربيني بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لجميع هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل، ودراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة للهيئة العامة للتنمية السياحية لتشمل جميع الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.