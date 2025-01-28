إعلام غزة الحكومي: تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال بجميع محافظات القطاع وندعو لتوخي الحذر

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الطواقم الشرطية نجحت في تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محافظات قطاع غزة.

وأضاف في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وطالعته «الشروق»، أن الفرق المختصة بذلت جهودًا مضنية على مدار الأيام الماضية لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة وتأمين المناطق السكنية.

وهذا الأمر أسهم في تقليل المخاطر المحتملة على حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يتعرضون لهذه المخلفات أثناء اللعب في المناطق المتضررة وفق المكتب الإعلامي، الذي أشار إلى تنفيذه خطة طوارئ حكومية.

وشدد على أن الخطة تهدف لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار للمناطق المتضررة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمؤسسات المحلية.

وبحسب البيان، دعا المكتب الإعلامي، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه خلال التحركات اليومية، والابتعاد عن الأجسام المشبوهة وإبلاغ جهات الاختصاص فورًا.

وتسود أجواء من الفرح في قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار عودة حشود النازحين إلى شمال قطاع غزة، الذي تعرض لدمار هائل شأنه شأن الكم الأكبر من القطاع خلال الحرب الإسرائيلية التي دامت لأكثر من 470 يومًا، وأوقفها اتفاق لوقف إطلاق النار، بذلت لأجله دولتا مصر وقطر جهودًا كبيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، هو أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار، في أعقاب انحساب قوات الاحتلال من ممر نستاريم وسط القطاع إلى المناطق الشرقية، في مشاهد كانت مفحمة للفلسطينيين وأثارت ضجة في إسرائيل لا سيما بين عناصر ومؤيدي معسكر اليمين المتطرف الذي يرى فيه عودة النازحين لمناطقهم انتكاسة لإسرائيل.

ومن بين هؤلاء، وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير الذي وصف مشاهد عودة النازحين بأنها استسلام كامل وانتصار لحركة حماس.