محتجون يغلقون مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين في ليبيا

أغلق محتجون من سكان مناطق الهلال النفطي في ليبيا، مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين اليوم الثلاثاء.

وقال أحد المحتجين يدعى محمد المغربي: "منع المحتجون الذين يطلقون على أنفسهم اسم (حراك الهلال النفطي) إحدى ناقلات النفط (ألفا فينلانديا) من تحميل 600 ألف برميل من النفط في ميناء السدرة"، مؤكدا توقف عمليات تحميل الخام في المينائين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ ).

ومنذ مطلع الشهر الجاري، طالب الحراك، بنقل مؤسسات نفطية من العاصمة طرابلس إلى منطقة الهلال النفطي، وتحسين ظروف سكان المنطقة المعيشية عبر تحقيق العدالة في توزيع الموارد.

ولوح الحراك، بإيقاف عمليات تصدير النفط من موانئ الهلال خلال أسبوعين، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في حين لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط على طلبات المحتجين وعلى الإغلاق الذي حدث اليوم.

ومنذ توتر الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وتغيير النظام السياسي عام 2011، توالت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية لأسباب متعددة، كان آخرها إغلاق أكبر الحقول النفطية "حقل الشرارة" في أغسطس الماضي.

وتعتمد ليبيا، بشكل شبه كلي على تصدير النفط والغاز، ووفق آخر بيانات مؤسسة النفط التي صدرت قبيل الإغلاق، بلغ معدل إنتاج النفط الخام مليونا و413 ألفا و705 براميل يوميا ومن المكثفات 45 ألفا و674 برميلا.

وسجلت مؤشرات إنتاج الغاز ما قيمته 203 آلاف و207 براميل مكافئ؛ ليكون إجمالي الإنتاج مليونا و662 ألفا و586 برميلا يوميا.