فيدرا تظهر بالشال الفلسطيني في العرض الخاص لفيلم لأول مرة

شهد العرض الخاص لفيلم لأول مرة، حضور عدد من الفنانين، في مقدمتهم بطل الفيلم عمر الشناوي وتارا عماد، ونورهان منصور وآخرين.

وحرصت فيدرا على حضور عرض الفيلم وهي ترتدي الشال الفلسطيني، بعدما لكي تدعم أهل غزة بعدما تم وقف إطلاق النار وعاد النازحين إلى منازلهم منذ أيام، فوالدتها فلسطينية.

وطرحت الشركة المنتجة منذ أيام، البرومو الترويجي، والذي تتضمن بعض التوترات التي يتعرض لها الزوجان، كما شهد الإعلان لقطات لاتهامات بالخيانة كما يعكس الإعلان أيضًا مشاهد تعبر عن العنف الزوجي، سواء من خلال أصوات المشاجرات في الخلفية أو من خلال إحدى اللقطات التي تظهر فيها رانيا منصور في حالة يبدو أنها نتيجة لضربة على وجهها.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام.