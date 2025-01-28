 ألبانيا ترد على الادعاءات الإسرائيلية: لن نستضيف 100 ألف لاجئ من غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألبانيا ترد على الادعاءات الإسرائيلية: لن نستضيف 100 ألف لاجئ من غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 9:39 ص

نفت ألبانيا عزمها استضافة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين بعد محادثات أمريكية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وردا على تقرير صحفي زعم أن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، قال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، في تدوينة على منصة "إكس"، أمس الاثنين: "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة.. لكن دعوني أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".

وأشار إلى أن ألبانيا "ليست دولة في الشرق الأوسط، ومن قلب أوروبا لا يمكننا أن نفعل أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه المسألة.. ومع ذلك نتمنى ونصلي أن يمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للعيش في دولته كشعب حر تحت حكم ديمقراطي وأن حماس لن تتمكن أبدا من إيذاء إسرائيل وأولا وقبل كل شيء الفلسطينيين أنفسهم".

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