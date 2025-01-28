إنزاجي يرفض الحديث عن ضمان إنتر التأهل للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال

رفض سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي الحديث عن أن فريقه ضمن التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعرب إنزاجي /48 عاما/ الذي خلف أنطونيو كونتي في تدريب إنتر ميلان في صيف 2021، عن سعادته بالتطور الذي أحدثه الفريق منذ ذلك الحين.

ويخوض إنتر ميلان مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام ضيفه موناكو الفرنسي غدا الأربعاء، محتلا المركز الرابع وسيضمن التأهل للأدوار الإقصائية عبر الفوز أو التعادل مع منافسه الفرنسي.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "ندرك المسار الذي سلكناه والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الثلاث والنصف الماضية حيث كان علينا أن نعمل بجد، لكنني كنت أعلم ذلك منذ البداية".

وأضاف "ومع ذلك، نحن قريبون من أن نكون بين أفضل ثمانية فرق، وهو إنجاز ليس بالهين، رغم أنني سأنتظر حتى ليلة الغد قبل الحديث عن إنجاز عظيم".

واختتم إنزاجي حديثه باالقول "ستغيب بعض الفرق ذات الميزانيات الأكبر من إنتر ميلان، لكن دوري أبطال أوروبا يواجه تحديات في كل مباراة".