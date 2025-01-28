مدرب جنوب إفريقيا: مصر أكبر تهديد لنا في أمم إفريقيا

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن المنتخب الوطني المصري يمثل التهديد الأكبر لمنتخب البافانا بافانا في مجموعتهم، وأن الفراعنة هو المرشح لتصدر المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2025.

وأقيمت مساء أمس، الإثنين، مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية على مسرح محمد الخامس، بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة العديد من أساطير القارة السمراء ومسؤولي الاتحاد الإفريقي.

ووقع المنتخب الوطني المصري في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات: جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

وقال هوجو بروس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم: «على الورق مصر هي التهديد الأكبر لنا في المجموعة وبالنظر إلى الفرق فإن مصر هي المرشحة للصدارة».

وأضاف: «صحيح أن الفراعنة لم يقدموا أداءً جيدًا في النسخة الماضية وخرجوا مبكرًا ولكن أعتقد أن في العام الماضي تمكنوا من بناء منتخب قوي وظهروا بشكل رائع في التصفيات لذلك سيكون هو المنتخب الذي يجب الفوز عليه لتتصدر».

وتابع: «بشكل عام أنا مسرور بتلك القرعة، المجموعة ليست سهلة جدًا ولكن على الجانب الآخر أرى أن فرصتنا كبيرة في العبو للدور التالي وفي إمم إفريقيا كما تعلمون فإن كل شيء ممكن بالأدوار الإقصائية وسنفعل كل شيء لنقدم بطولة أفضل من الماضية».

وأوضح: «لدينا أيضا زيمبابوي وهي المرة الرابعة التي سنلعب فيها ضدهم، لقد واجهناهم بتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا قبل الماضية ولكن تم استبعادهم ولم تقام المباراة وسنلعب ضدهم في تصفيات كأس العالم من جديد، هم جيراننا ومبارياتنا دائما ما تكون صعبة ولكن الفوز عليهم محتمل جدًا».

وأتم: «بالنسبة لي منتخب أنجولا هو فريق لا أعرفه جيدًا ولذلك من المهم أن نحللهم وأن نستعد للمباراة جيدا».

وحدد الاتحاد الإفريقي ملعب أغادير الكبير والذي يسع 41,144 لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في دور المجموعات.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة زيمبابوي، ثم يواجه جنوب إفريقيا في الجولة الثانية، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا.