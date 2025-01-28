باكستان: معالجون روحانيون يقتلون امرأة حامل لطرد الأرواح الشريرة

أعلنت الشرطة في جنوب باكستان، اليوم الثلاثاء، أنها تبحث عن معالجين روحانيين قاموا بتعذيب امرأة حُبلى حتى الموت أثناء محاولتهم المزعومة لطرد الأرواح الشريرة من جسدها.

وقال قائد الشرطة المحلية منصور نوهريو، اليوم الثلاثاء، إن 3 رجال على الأقل، من الديانة الهندوسية قيدوا المرأة /30 عاما/ داخل معبد في إقليم السند، وانهالوا عليها بالضرب لتخليص جسدها من الأرواح الشريرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف نوهريو، أن عائلة المرأة كانت سلمتها إليهم بالتراضي الأسبوع الماضي، عندما أصابتها اضطرابات، ربما تكون مرتبطا بحملها.

وقال ضابط آخر اسمه باراس ميمون إن العائلة تقطن منطقة نائية حيث، لا يوجد أطباء أو عيادات.

يشار إلى أن ممارسة السحر، بما يشمل طرد الأرواح الشريرة، أمر شائع في باكستان التي تقع جنوبي آسيا، وتحظى بشعبية متساوية بين أغلبية سكان البلاد من المسلمين وأتباع الأقليات الدينية الأخرى ومن بينها المسيحية والهندوسية.