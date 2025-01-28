لبنان: إطلاق سراح 9 معتقلين من السجون الإسرائيلية

أعلن نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن إطلاق سراح تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بجهود من الصليب الأحمر الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وطلب "ميقاتي"، في بيان صدر عن الحكومة اللبنانية: "من الصليب الأحمر الدولي متابعة عملية الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين التسعة الآخرين المحتجزين في إسرائيل".

وأشار إلى أن هذا الملف كان بندا أساسيا في الاتصالات التي أجراها مع الجانب الأمريكي خلال مرحلة البحث في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

يذكر أن مهلة الستين يوما لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان انتهت أمس الأول الأحد، وذلك في إطار اتفاق إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.