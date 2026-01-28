سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• أسعار المواد الغذائية سجّلت ارتفاعا سنويا بنسبة 89.9 بالمئة، والتضخم الشهري بين ديسمبر ويناير بلغ 7.9 بالمئة.



بلغ سعر الدولار في السوق الحرة بإيران أعلى مستوى له في تاريخه، بحيث بلغت قيمته 153 ألف تومان.

وبحسب موقع pashizi.com الذي يرصد سوق الصرف الحر في إيران، بلغ سعر بيع الدولار في السوق الحرة 153 ألف تومان.

وبذلك تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق الحرة.

وتزامن التراجع الأخير بقيمة العملة مع وصول معدل التضخم السنوي في إيران التي تعاني من عقوبات أميركية مشددة، إلى 44.6 بالمئة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 89.9 بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026 نحو 7.9 بالمئة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه أسطول آخر للقوات البحرية نحو إيران، في ظل التهديدات بمهاجمتها.

والسبت، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت، الجمعة، إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، وسط التهديد الأمريكي لإيران.

وأواخر ديسمبر 2025 اندلعت احتجاجات في إيران واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.

وبالتزامن لوحت واشنطن بتنفيذ هجوم عسكري ضد النظام الإيراني بزعم حرصها على حماية المحتجين، فيما تقول طهران إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي والسعي إلى تغيير النظام.

وسبق أن شنت إسرائيل في يونيو 2025 بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.