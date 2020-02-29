السعودية تعلق دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة مؤقتا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الإجراء يأتي بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة فيروس كورونا، ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الخارجية"يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوماً متصلة، ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، ويتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الالكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت".

وتؤكد حكومة المملكة، بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.