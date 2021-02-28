الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا في ميانمار إثر إطلاق الجيش النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 18 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 في ميانمار اليوم الأحد، عندما تصدت الشرطة والجيش بعنف للمتظاهرين المناهضين للانقلاب في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة الأمم المتحدة إنها تلقت "معلومات موثوقة" عن وقوع قتلى نتيجة إطلاق الذخيرة الحية على الحشود في يانجون وداوي وماندالاي وميك وباجو وبوكوكو.

وأضافت أنه تم أيضا استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في بيان "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجين السلميين".

وأضافت شامداساني: "يجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع المحتجين وكل من يسعون إلى عودة الديمقراطية في ميانمار".