ننشر مواعيد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد في مارس

تعقد النقابة العامة للمحامين، 6 جلسات حلف يمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك أيام؛ 2 و6 و8 و9 و13 و15 مارس 2021، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.



تعقد الجلسات بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، كما يمكن الحضور لكل من له رقم قيد بإدارة السجلات وذلك في الموعد المحدد للنقابة الفرعية التابع لها، ولا يشترط أن يكون إسمه مدون في الكشف المنشور أسفله.



وجاء ترتيب الجلسات كالتالي:



أولا: جلسة حلف اليمين يوم الثلاثاء الموافق 2 / 3 / 2021



نقابات: «شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة» .



ثانيا: جلسة حلف اليمين يوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021



نقابات: «جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ شمال الجيزة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ حلوان».



ثالثا: جلسة حلف اليمين يوم الاثنين الموافق 8 / 3 / 2021



نقابات: «الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ مرسى مطروح».



رابعًا: جلسة حلف اليمين يوم الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021



نقابات: «المنوفية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ بورسعيد» .



خامسًا: جلسة حلف اليمين يوم السبت الموافق 13 / 3 / 2021



نقابات: «المحلة الكبرى ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ المنيا ـ بني سويف ـ الفيوم ـ البحر الأحمر».



سادسا: جلسة حلف اليمين يوم الاثنين الموافق 15 / 3 / 2021



نقابات: «أسوان ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ الوادي الجديد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء».



ونبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.



وأصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، بسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف وإحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، و إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.



وتضمنت التعليمات بشأن من لم يحصل على رقم القيد، التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين، ولمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.