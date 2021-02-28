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كبار العلماء السعودية ترفض بيان الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 12:05 م

أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، بيانا رفضت فيه البيان الصادر من الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وأعربت - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية- عن تضامنها الكامل، ووقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية الرافض لهذا التقرير، مضيفة أن التقرير لم يبن على أي أدلة أو حقائق.

وأكدت الأمانة ثقتها التامة فيما اتخذه القضاء بشأن هذه القضية، مضيفة إلى أن تعقب الأحكام القضائية يعد إساءة للنظام العدلي بالمملكة، والذي يحظى باستقلالية تامة.

وأوضحت أن شعب المملكة يقف خلف قيادته الحكيمة - أيدها الله -، مشيرة إلى أن المملكة بثقلها العربي والإسلامي والدولي ركيزة أساس في حفظ حقوق الإنسان، ودعم الأمن، والاستقرار في العالم، بما تتبناه من سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف.

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