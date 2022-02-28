الخارجية اليمنية تعلن تسهيل إجراءات خروج 22 مواطنا من أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، تسهيل إجراءات خروج 22 مواطناً من الأراضي الأوكرانية إلى الدول المجاورة لها.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "السفارة اليمنية في وراسو قامت بتسهيل إجراءات عبور الحدود الأوكرانية لعدد 18 مواطناً يمنياً إلى الأراضي البولندية وقامت القنصلية الفخرية لبلادنا في رومانيا بتسهيل دخول أربعة مواطنين يمنيين إلى الأراضي الرومانية".



وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع بشكل دائم مع بعثاتها الدبلوماسية في الدول المجاورة لأوكرانيا أحوال المواطنين اليمنيين وتقوم بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في تلك الدول من أجل تأمين خروجهم بسلام من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.



وكانت السفارة اليمنية لدى وارسو، أعلنت لجميع رعاياها في الأراضي الأوكرانية، أن كل المعابر الحدودية لا تزال مفتوحة لمن يريد المغادرة وفق تسهيلات السفر الممنوحة منها.



وبموجب الإعلان، يفترض أن يبقى طالبوا خدمات السفر في مراكز الإيواء الحدودية 15 يوما، قبل مغادرة حدود الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة توفر تذكرة سفر للدولة المغادر إليها وتأشيرة أو إقامة فيها.



ولا توجد إحصائية رسمية لعدد اليمنيين الموجودين في أوكرانيا التي تشهد حرباً منذ أيام، وفقاً لبيان سابق للجنة الأزمة الخاصة باليمنيين في أوكرانيا.



وكانت اللجنة قد وضعت قبل أيام استمارة تسجيل إلكترونية في محاولة لحصر عدد اليمنيين هناك، سجل فيها 291" شخصا.



وشكلت هذه اللجنة، برئاسة سفيرة اليمن في بولندا ميرفت مجلي، بقرار من وزارة الخارجية اليمنية، وذلك لإجلاء اليمنيين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.