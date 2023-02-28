 بيلاروسيا تنفي مزاعم نشطاء بشأن تفجير طائرة تجسس روسية على أراضيها - بوابة الشروق
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بيلاروسيا تنفي مزاعم نشطاء بشأن تفجير طائرة تجسس روسية على أراضيها

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 5:20 م
نفى مسؤول كبير من بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحات نشطاء مناهضين للحكومة بأنهم فجروا طائرة استطلاع عسكرية روسية في هجوم بطائرات مسيرات على قاعدة جوية خارج العاصمة مينسك في مطلع الأسبوع، ووصف المزاعم بأنها ادعاءات كاذبة.

ونُقل عن ألياكساندر أزاروف، زعيم "رابطة قوات الأمن في بيلاروسيا " المناهضة للحكومة (بي.واي.بي.أو.إل) قوله إن "مناصرين" من بيلاروسيا استخدموا طائرات مسيرة في مهاجمة طائرة التجسس الروسية من طراز بيريف إيه-50، بحسب وكالة رويترز.

وقال نائب وزير خارجية بيلاروسيا يوري أمبرازيفيتش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف يوم الثلاثاء "بالنظر إلى غياب رد الفعل الرسمي، أنا مقتنع تماما بأن هذا (ادعاء) كاذب آخر يهدف إلى إبراز وجود جوانب خلل بعينها في أمننا القومي".

وسمحت بيلاروسيا لحليفتها موسكو باستخدام أراضيها في شن هجمات على أوكرانيا، رغم أنها تمتنع حتى الآن عن التورط بشكل مباشر في الحرب.

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