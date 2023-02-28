مصادر أمنية فلسطينية: القوات الإسرائيلية تغلق مدخلي مدينة أريحا

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أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بإغلاق القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة أريحا الرئيسة والفرعية، واحتجزت المركبات على حاجز عسكري".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين، الليلة الماضية، في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، كما أحكمت قوات إغلاقها لمداخل مدينة أريحا وأحيائها، والتدقيق في مركبات المواطنين.

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بأعمال شغب مساء أول أمس الأحد عقب هجوم أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين إثر إطلاق الرصاص على سيارتهما.

واستشهد فلسطيني وأصيب المئات في الاضطرابات. وتم إضرام النار في عشرات المنازل والمحال والسيارات.