نقل دبابة روسية مدمرة من أمام سفارة موسكو في برلين

قالت الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن الدبابة الروسية المدمرة التي وضعت أمام السفارة الروسية في برلين لتكون شاهدة على حرب البلاد ضد أوكرانيا تم نقلها مرة أخرى.

ووصلت الدبابة (تي-72) المحطمة إلى العاصمة الألمانية في وقت مبكر من صباح الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو الكامل لجارتها، وتم وضعها أمام السفارة في شارع أونتر دن ليندن في وسط المدينة لتكون بمثابة نصب تذكاري ضد الحرب.

وفقا للمبادرين بالعمل، اصطدمت الدبابة بلغم خلال هجوم الجيش الروسي على كييف في 31 آذار/مارس ودمرها الانفجار. ومن المفترض أن جنودا ماتوا فيها.

وقام متحف التاريخ العسكري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية بإعارة المركبة ودعم نقلها.

وسيتم عرض الدبابة بعد ذلك في هولندا، وفقا للمبادرين.