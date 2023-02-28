نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، ورشة عمل (فضفضة للفتيات)، وحاضرت خلالها الدكتورة نهير الشوشاني، مدير الوحدة، الدكتور إكرام مجاور، رئيس اللجنة التنفيذية للوحدة، والدكتورة أحلام سيد صابر منسق الوحدة بكلية الزراعة.



وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، أن الندوة تهدف إلى تعريف الطالبات المشاركات بأنشطة الوحدة، وما تؤديه من لقاءات وندوات توعوية وأنه ليس هدفها الطالبات فقط بل تشمل أيضًا جميع منتسبات الجامعة، وأنهن وفي حال تعرض إحداهن لأي نوع من أنواع العنف داخل حرم الكلية أو من داخل الجامعة أو خارجها، فإنه يجب التوجه لمقر الوحدة بالكلية.



كما سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوقهن وكيانهن، فضلًا عن التعريف بالجهات التي يتم التعامل من خلالها وما تقدمه من خدمات في هذه الظروف وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



وأقيم خلال الورشة، حوارًا مفتوحًا ومتبادلًا مع الطالبات حول المشكلات التي قد تتعرض لها الفتاة داخل الأسرة أو الشارع أو العمل، والتي قد تكون عنف فردي أو مجتمعي سواء لفظي أو تحرش أو إهانة أو ضرب أو زواج مبكر وغير ذلك من المشكلات، وكيف يمكن التعامل معها، كما تم تناول عدد من الجوانب الحياتية المختلفة للطالبات.

وتمت مناقشة القوانين المنصوص عليها في الدستور لحماية حقوق المرأة في الكثير من الموضوعات.