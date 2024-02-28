 أحمد سعد: حياتي الزوجية تدهورت بسبب نجاحي الفني.. وعملت أغنية أرثي فيها نفسي - بوابة الشروق
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أحمد سعد: حياتي الزوجية تدهورت بسبب نجاحي الفني.. وعملت أغنية أرثي فيها نفسي

أحمد سعد
أحمد سعد
مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 4:11 ص

كشف الفنان أحمد سعد عن أصعب مرحلة مر بها في حياته وهي انفصاله عن زوجته علياء بسيوني، قائلا: خروجي من العلاقة أنانية وكان من مصلحتي إني أستمر فيها".

وأضاف سعد خلال لقائه مع الإعلامية أنس بوخش، "تدهورت علاقتي الزوجية بسبب نجاحي الفني، وحاولت أبني علاقتي بيها من تاني وقولتلها فاكرة لما كنا بنخرج، فاكرة لما كنا صحاب، وعملت أغنية بتتكلم عن القصة دي هتنزل قريب".

وعن أغانيه أوضح سعد: صنعت أغنية تحمل اسم "يوم وفاتي" أرثي فيها نفسي، لأني بعشق اليوم اللى حتحرر من كل القيود اللى تلاحق فكري وجسدي"

واستكمل سعد حديثه: النجاح بالنسبة لي هو أن كل الناس في الحياة بمختلف أعمارهم يجدوا عني شيئا مختلفا يحبونه ويتعلقون به".

واختتم أحمد سعد حديثه: ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب، وكنت دايما في العيلة بحب أظهر عشان كنا 9  وحب الظهور ده نوع من أنواع الأمراض كنت بحارب طول الأسبوع عشان أبان قدامهم.


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