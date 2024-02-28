 روسيا.. أرملة نافالني لا تستبعد حدوث عمليات اعتقال محتملة خلال جنازته - بوابة الشروق
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روسيا.. أرملة نافالني لا تستبعد حدوث عمليات اعتقال محتملة خلال جنازته

ستراسبورج (فرنسا) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 3:02 م

ذكرت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني أنها لا يمكن أن تستبعد اعتقال الشرطة الروسية المشيعين في جنازة زوجها بعد غد الجمعة.

وقالت نافالنايا أمام البرلمان الأوروبي في مدينة "ستراسبورج" الفرنسية "لست على يقين، حتى الآن، هل ستكون (الجنازة) سلمية أو ما إذا كانت الشرطة ستعتقل هؤلاء الذين جاءوا لتشييع جثمان زوجي".

وأضافت نافالنايا أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن زوجها تعرض للتعذيب والقتل، بناء على أوامر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأضافت "حتى بعد ذلك، أساءوا إلى جثته وأساءوا إلى والدته".

وقالت نافالنايا: "لن يرى زوجي أبدا كيف ستبدو روسيا الجميلة في المستقبل"، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لتحقيق حلم نافالني.

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