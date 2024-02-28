 فرقاطة ألمانية تتصدى للمرة الأولى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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فرقاطة ألمانية تتصدى للمرة الأولى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 2:11 ص

تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية (هيسن)، التي تم نشرها في البحر الأحمر كجزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من قبل إيران في اليمن للمرة الأولى، وفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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