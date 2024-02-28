بريطانيا تحذر من كارثة بيئية جراء هجوم الحوثيين على سفينتها العالقة بالبحر الأحمر

حذرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، من كارثة بيئية جراء هجوم جماعة الحوثي اليمنية على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في حسابها على منصة "إكس"، إنه "على الرغم من الجهود الدولية لعدة سنوات لتجنب حدوث أزمة سفينة صافر، يهدد الحوثيون بكارثة أخرى بالهجوم المتهور على السفينة ام في روبيماير".

وأشارت السفارة إلى أن "السفينة الآن معرضة لخطر التسرب في البحر الأحمر"، مشددة على أنه "يجب على الحوثيين وقف هجماتهم العشوائية".

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين بهذا الشأن، لكن الجماعة سبق أن أعلنت أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة شريطة إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة.

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن أن هجوم الحوثيين على سفينة شحن تمتلكها بريطانيا في البحر الأحمر، أسفر عن حدوث بقعة نفطية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن سفينة رابيمار التي ترفع علم بليز كانت قد تعرضت لهجوم في 18 فبراير الجاري، مضيفة أن السفينة "راسية الآن ولكن المياه تدخلها ببطء".