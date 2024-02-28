الغرف التجارية: 10 جنيهات انخفاض بأسعار الدواجن وبيض المائدة ‏

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن إلى 84 جنيها لسعر ‏الكيلو في المزرعة من مستويات سابقة 95 جنيها، بتراجع حوالي 10 جنيهات‎.‎

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى تراجع أسعار بيض المائدة من 158 ‏جنيها إلى 148جنيها في سعر للكرتونة، بانخفاض 10 جنيهات أيضًا‎.‎

وأكد أنه لا يوجد أزمة حاليا في الأعلاف، لا سيما في ظل حرص الحكومة على الإفراج عنها بصورة منتظمة، متوقعا ‏أن يؤدي توافر النقد الأجنبي بعد صفقة رأس الحكمة إلى تراجع أكبر في أسعار الأعلاف، مما سينعكس على ‏انخفاضات أخرى في أسعار الدواجن وبيض المائدة الأسابيع المقبلة‎.‎

وأضاف أن قطاع الدواجن ينتج 1.5 مليار دجاجة سنويا، موضحا أن حجم استثماره في السوق المصري 1.5 مليار ‏جنيه ويوفر نحو 2 مليون فرصة عمل.‏

وأشار إلى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن منذ فترة طويلة، مؤكدا أن السوق لا يتأثر بأية انخفاضات في ‏العرض، قائلا:« لم يحدث أبدًا أن نزل أحد إلى السوق ولم يجد دواجن!».‏