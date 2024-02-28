الغرف التجارية: 10 جنيهات انخفاض بأسعار الدواجن وبيض المائدة ‏

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن إلى 84 جنيها لسعر الكيلو في المزرعة من مستويات سابقة 95 جنيها، بتراجع حوالي 10 جنيهات.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى تراجع أسعار بيض المائدة من 158 جنيها إلى 148جنيها في سعر للكرتونة، بانخفاض 10 جنيهات أيضًا.
وأكد أنه لا يوجد أزمة حاليا في الأعلاف، لا سيما في ظل حرص الحكومة على الإفراج عنها بصورة منتظمة، متوقعا أن يؤدي توافر النقد الأجنبي بعد صفقة رأس الحكمة إلى تراجع أكبر في أسعار الأعلاف، مما سينعكس على انخفاضات أخرى في أسعار الدواجن وبيض المائدة الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن قطاع الدواجن ينتج 1.5 مليار دجاجة سنويا، موضحا أن حجم استثماره في السوق المصري 1.5 مليار جنيه ويوفر نحو 2 مليون فرصة عمل.
وأشار إلى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن منذ فترة طويلة، مؤكدا أن السوق لا يتأثر بأية انخفاضات في العرض، قائلا:« لم يحدث أبدًا أن نزل أحد إلى السوق ولم يجد دواجن!».