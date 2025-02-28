أول تعليق روسي على المشادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض أمام وسائل الإعلام

وصف مسئول روسي كبير، اليوم الجمعة، المشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بأنها "تاريخية".

وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في 18 فبراير الجاري في السعودية، في منشور على منصة إكس إن المشادة "تاريخية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة للمهرج".

وفي سابقة تاريخية، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني أن يعود إلى البيت الأبيض حين يكون مستعدًا للسلام.

وبعد مغادرة زيلنيسكي البيت الأبيض، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال":" لم يحترم الولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".