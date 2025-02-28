الكشف عن تفاصيل جديدة حول تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، عن صدمته البالغة إزاء الحالة الصحية والنفسية المروعة التي ظهر بها الأسرى الفلسطينيون المحررون ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وقال المرصد في بيان، إن "آثار التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى المحررين، ما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها داخل السجون الإسرائيلية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف المرصد أن "إسرائيل لا تزال تستخدم التعذيب سلاحا لترهيب واضطهاد الأسرى والمعتقلين وكسر إرادتهم حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم".

وأشار إلى أن "التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد بلغا مستويات صادمة تتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية".

وذكر أن فريقه الميداني رصد "إصابات خطيرة" بين الأسرى المحررين شملت "حالات بتر لأطراف، وتورمات حادة ناجمة عن التعذيب، ووهن وإعياء شديدين".

ولفت إلى أن بعض الأسرى كانوا غير قادرين على المشي إلا بمساعدة آخرين، بينما احتاج آخرون إلى تدخل طبي عاجل بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وأوضح المرصد أن العديد من الأسرى أبلغوا عن "تعرضهم للضرب والتنكيل والتهديد حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عنهم، رغم عدم توجيه أي اتهامات محددة لمعظمهم".

وكشف عن استمرار إسرائيل في استخدام أساليب "التعذيب والإذلال النفسي" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبين أن "سلطات السجون أجبرتهم على ارتداء سترات تحمل عبارات تهديدية باللغة العبرية، تتضمن اقتباسات دينية تحرض على الانتقام والمطاردة حتى التصفية، إلى جانب شعارات رسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية".

كما وضعت في معاصمهم أساور بلاستيكية تحمل عبارات تهديد، في خطوة وصفها المرصد بأنها "تهدف إلى إذلالهم نفسيا، والتأكيد على استمرار استهدافهم حتى بعد الإفراج عنهم".

وأكد المرصد وجود معلومات موثوقة تفيد باستشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل إخفاء أي بيانات تتعلق بهم وتمارس جريمة الاختفاء القسري بحق مئات الأسرى والمعتقلين، حيث تمتنع عن كشف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية.

وطالب المرصد بـ"الضغط الدولي على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي"، داعيا الدول المعنية إلى "دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون".

وخلال الساعات الماضية، أفرجت إسرائيل عن نحو 642 أسيرا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.