إبراهيم عيسى: فوز إبراهيم المعلم بجائزة بطل الاتحاد الدولي للناشرين يبرز قيمة مصر الثقافية وريادتها

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العقل المصري هو المنتج الأهم والرئيسي لمصر، مشيرا إلى أن 55% من مبيعات الكتب ودور النشر المصرية في معارض الكتب العربية تأتي من «مبيعات العقول المصرية المبدعة التي تكتب وتترجم وتنشر وتصدر للعالم العربي».

وأبدى خلال برنامج «حديث المدينة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، تعجبه من عدم تنظيم وزارة الثقافة احتفالا بالناشر الكبير المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، بعد فوزه بجائزة "بطل الاتحاد الدولي للناشرين" داعيا إلى تكريم رموز الثقافة المصرية الذين يمثلون قوة مصر الناعمة.

وأشاد بالجائزة التي حصل عليها الناشر المرموق إبراهيم المعلم، واصفا إياه بـ"أحد الأسماء الكبيرة والمؤسسة في عالم النشر والثقافة في مصر" وذلك في سياق حديثه عن القوة الناعمة وما تملكه مصر من ثقافة ومثقفين.

ونوّه إلى حصول المعلم على الجائزة من الاتحاد الدولي للناشرين في المكسيك نهاية عام 2024، ليكون أول ناشر مصري وعربي في التاريخ يحصل على الجائزة.

وأشار إلى أن حيثيات الجائزة تبرز «قيمة مصر ومكانتها وقوتها وريادتها ممثلة في إبراهيم المعلم»، واصفا إياه بأنه «عصارة الواقع الثقافي والثروة الثقافية المصرية».

واستطرد بأن «لدينا قيما وقمما ثقافية، ومن القيم الثقافية أن نحتفي بمن يُكرّم في العالم ويقدم صورة لمصر ومكانة ورمز لمصر».

وأضاف أن القمم الثقافية لا تقتصر على المبدعين والكتاب والفنانين؛ ولكن كل الناشرين والعاملين في مجال نشر الثقافة والمنتج الثقافي المصري، معقبا: «أندهش جدًا من أن وزارة الثقافة لم تقم حفلا ولا تكريما، وكنت أتمنى ذلك، خاصة وأن لدينا أوسمة خاصة بالثقافة وأوسمة خاصة بالفنون، لا بد أن ننظر إلى هذه الأمور بجدية شديدة، لأننا عندما نرفع رموزنا وأسماءنا الكبيرة ونحتفي بها عندما يُحتفى بها في العالم؛ فإن منسوب القوة الناعمة المصرية يتعاظم».

واختتم متسائلا: «هل نعلم ما يعنيه أن تكون ثقافتك وفنك ولغتك ولهجتك ووعيك وإبداعك؛ هي السلعة والمنتج الأول لديك الذي تقدمه إلى الدول العربية أجمع؟».