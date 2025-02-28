قوات مشاة البحرية الكورية والأمريكية تنفذان تدريبات استطلاع مشتركة

قالت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها ونظيرتها الأمريكية بدأتا تدريبات استطلاع مشتركة في الأجزاء الشمالية من كوريا الجنوبية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مشاة البحرية الكورية الجنوبية أن التدريبات، التي تستمر 10 أيام، بدأت يوم الأربعاء في ميادين التدريب في مدينتي "باجو" و"دونجدوتشون"، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية؛ حيث تم حشد نحو 70 من قوات مشاة البحرية من وحدات الاستطلاع الخاصة من كلا البلدين في إطار البرنامج التدريبي لمشاة البحرية الكورية .

وتابعت مشاة البحرية أنه خلال فترة التدريبات، ستجري القوات تدريبات مختلفة تركز على القتال عن قرب والتدريب على عمليات القنص والاستطلاع.

وأضافت أنها تعتزم تنظيم المزيد من التدريبات مع مشاة البحرية الأمريكية، بمشاركة وحدات من تخصصات أخرى، في إطار البرنامج التدريبي المنتظم.