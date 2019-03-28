احتفل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ74، حيث تمنى لبلاده أن تتجنب الانجرار إلى الصراعات التي تشهدها دول أخرى وأن ينعم جميع الفلبينيين بالسعادة.

وتمنى دوتيرتي هذه الأمنية قبل أن يطفئ شموعا كانت موضوعة في كعكة قدمها له مساعده المقرب السابق "كريستوفر جو"، الذي يخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ المقررة الشهر القادم.

وقال في مقطع فيديو تم تصويره الليلة الماضية، في مسقط رأسه مدينة دافاو: "أمنيتي هي أن نمضي في طريق التقدم والازدهار، وألا ننجر إلى صراعات الآخرين".

وأعرب مقربون من دوتيرتي عن تمنياتهم له بدوام الصحة حتى يتمكن من مواصلة محاربة الفساد وتجارة المخدرات وغيرها من المشكلات التي تواجه البلاد.

إلا أن العشرات من الناشطين الشباب كانت لهم أمنيات مختلفة لدوتيرتي في عيد ميلاده، فقد أضاء ناشطون شموعا لإحياء ذكرى 74 قاصرا قُتلوا في حملة دوتيرتي العنيفة ضد تجارة المخدرات.

وقال ناشط: "نتمنى في عيد ميلاده الـ74 أن يتذكر دوتيرتي الـ74 قاصرا الذين قُتلوا في حرب المخدرات. هؤلاء الأطفال الذين لن يصلوا أبدا للعمر الذي وصل هو إليه".