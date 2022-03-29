كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موازنة بقيمة 8ر5 تريليون دولار مع زيادة قياسية في الضرائب لتهدئة الديمقراطيين المعتدلين اليوم الاثنين، مع مقترح يؤكد على خفض العجز وتمويل إضافي للشرطة وقدامي المحاربين ومرونة للتفاوض على برامج جديدة للانفاق الاجتماعي.

ويتحفظ الكونجرس بشكل تاريخي على الموازنات الرئاسية، وتعني الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين أن معظم المقترحات لديها فرصة محدودة لأن يتم تمريرها، لكنها تشكل أداة مهمة لتوجيه رسائل. وقد أدرج البيت الأبيض تدابير تضاف إلى أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، للمساعدة في تثبيت العجز المرتبط بحجم الاقتصاد.

وتنص موازنة 2023 على تخصيص 598ر1 تريليون دولار لما يسمى بالانفاق التقديري، في مجالات ليست مرتبطة ببرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي، وتخصيص 813 مليار دولار للبرامج المرتبطة بالدفاع و769 مليار دولار للانفاق الداخلي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه زيادة بنسبة 5.7% عن قانون الانفاق الشامل للعام المالي 2022 الذي وقعه بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري.