الدنمارك تفتقد جهود الثنائي بولسن وديلاني أمام صربيا

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أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أنه تأكد غياب الثنائي يوسف بولسن وتوماس ديلاني عن المنتخب الدنماركي خلال المواجهة الودية على ملعبه أمام صربيا غدا الثلاثاء.

وغادر الثنائي معسكر المنتخب الدنماركي وعادا إلى فريقيهما عقب تعرضهما للإصابة.

وبدا أن بولسن مهاجم لايبزج الألماني تعرض لإصابة في الفخذ خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها الفريق أمام هولندا 2 /4 السبت الماضي.

كما تعرض ديلاني لاعب اشبيلية الإسباني لإصابة بكدمة في المباراة ذاتها.

وقرر كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك استدعاء مادس فالنتين بيدرسن لاعب اوجسبورج خلال المواجهة أمام صربيا.