الأردن: تزويد لبنان بـ100 ميجاوات كهرباء سيبدأ فور توصل بيروت لاتفاق مع البنك الدولي

أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بأن المملكة ستستمر بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز أزمته، موضحا أن الأردن سيزود لبنان بـ100 ميجاوات من الكهرباء عبر سوريا فور أخذ لبنان جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي.



ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي قوله اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب الذي يزور الأردن حاليا، إن "الضغوطات تستوجب تعاونا أكبر وتنسيقا أكثر مع لبنان"، مؤكدا أن "الأردن سيستمر في الوقوف مع لبنان لتجاوز أزمته ليستعيد لبنان أمنه وألقه ومكانته منارة في المنطقة العربية".



وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع نظيره اللبناني، الآليات التي يمكن أن تستمر في دعم لبنان سياسيا في مسيرته وتثبيت وحماية مؤسساته والتعاون الاقتصادي وفي مجالات أخرى.



وأكد أن "الإصلاح والمعالجة يجب أن يبدآن من الداخل اللبناني ونثق أن لبنان قادر على تجاوز التحديات والوصول إلى التوافقات الضرورية من أجل تفعيل العمل المؤسساتي وتمكين المؤسسات من خدمة مصالحه وشعبه".



وعن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قال الصفدي إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتابع الجهود الحكومية ويوجه باستمرار لتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأوضح أن العمل جار مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإيجاد حلول متدرجة للأزمة السورية على الصعد كافة، الإنسانية الاقتصادية والسياسية.



وعن استضافة الأردن ولبنان للاجئين السوريين، قال الصفدي إن اللاجئين ليسوا مسئولية الدول المستضيفة فقط، بل هي مسؤولية دولية وعلى المجتمع الدولي أن يستمر في تحمل مسئولياته إزاء اللاجئين.



وأكد استمرار الأردن في تقديم كل ما يستطيع من أجل توفير العيش الكريم للاجئين إلى حين توفر الظروف التي تتيح العودة الطوعية لهم إلى بلدهم.



بدوره، أكّد الوزير بوحبيب أن بلاده تقدّر جهود الملك عبدالله الثاني والمؤسسات الأردنية بمؤازرة لبنان، مشيرا إلى أن لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



وأشاد بوحبيب بـ"المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية"، داعيا إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها.



وكان الوزير بو حبيب وصل إلى عمان في وقت سابق في زيارة رسمية للأردن تستمر يومين.