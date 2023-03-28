أعلن قادة الحراك الجماهيري في إسرائيل، استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.

وكان نتنياهو، قد قال مساء الاثنين، في خطاب تلفزيوني: «قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسئولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة».

وأضاف: «قررت تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا».

لكن تصريحات رئيس الوزراء والتي رحبت بها بحذر أحزاب المعارضة، لم تقنع قادة الحراك الاحتجاجي بالتراجع، حيث دعوا إلى «ضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة» على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.