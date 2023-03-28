زيلنيكسي يتهم روسيا بتدمير أماكن العبادة في أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العملية العسكرية الخاصة الروسية أدت لتدمير المئات من المباني الدينية لجميع الطوائف في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، باللغة الإنجليزية عبر قناته على تطبيق تيلجرام: "المئات من المباني الدينية تعرضت للتدمير أوالضرر أو النهب نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوضح: "تضررت جميع الديانات والطوائف، ويشمل ذلك الكنائس والمساجد والمعابد والمباني التعليمية والإدارية للمجتمعات الدينية في أوكرانيا".

ودعا زيلينسكي لتدشين حملة لتأمين تبرعات من أجل أعمال إعادة الإعمار. وقال: "بالنسبة لروسيا، كل مكان هو مجرد هدف. ولكن صواريخ ومدفعية الدولة الإرهابية لم تكسر إنسانيتنا وإيماننا. أوكرانيا سوف تنتصر، الحياة سوف تنتصر".