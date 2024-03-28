اعتقال 1357 شخصا في مداهمات على أوكار المخدرات بفرنسا

ألقى محققون القبض على 1357 من تجار المخدرات والمجرمين المشتبه بهم خلال أيام قليلة ،في إطار مداهمات واسعة النطاق لأوكار المخدرات في عدد من المدن الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين دارمانان، في مدينة ديجون الواقعة شرقي فرنسا، اليوم الخميس، إن 751 من المشتبه بهم مطلوبون بالفعل من جانب القضاء.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن العديد منهم رهن الاحتجاز الآن.

وقال الوزير "سنمنع التجار من ترويج المخدرات على المدى الطويل"، وذلك في رده على الاتهامات بأن تصرفات الشرطة ليس لها تأثير طويل المدي في الأحياء التي تشهد تجارة المخدرات.

وتعد مداهمات الشرطة، التي يطلق عليها اسم "المكان المرتب" بالفرنسية، جزءا من استراتيجية تم إطلاقها الصيف الماضي تهدف إلى القضاء على ما يقرب من 4 آلاف وكر لبيع المخدرات في البلاد.

وينشر رجال الشرطة على مدار الساعة في المواقع ذات الصلة في المدن لفترة طويلة من الزمن.