بدء رصف وتطوير شارع العاشر من رمضان بحي الزاوية الحمراء شمال القاهرة

أكد اللواء عبدالله الديب، رئيس حى الزاوية الحمراء، بدء أعمال التطوير بشارع العاشر من رمضان بقطاع أرض الجنينة، شمال محافظة القاهرة، موضحًا أنه وفقًا للخطة الاستثمارية لتطوير شوارع وطرق الحى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالارتقاء بمستوى النظافة بشوارع العاصمة.

_إزالة مخالفات بناء بمدينة النور

وأضاف الديب، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية بإدارة الإسكان والإشغالات تمكنوا من إيقاف أعمال بناء مخالفة وإزالتها فى المهد ببلوك ٣١ بمدينة النور، بمساكن الزاوية الحمراء، مشددًا على الجهات المختصة بإدارة المتابعة الميدانية بالتجول داخل شوارع الحى لرصد أى مخالفات للتصدى لها على الفور.

_إصلاح كسر ماسورة مياة بشارع العبور

وأشار رئيس حى الزاوية الحمراء، إلى إصلاح كسر ماسورة مياة بتقاطع شارع العبور مع شارع أسامة بن زيد، موضحًا أن الجهات المعنية بفرع شركة المياة والصرف الصحى تصدوا للمشكلة وحلها على الفور وإعادة الشيء لأصله بالنسبة للطريق أمام المارة وعودة المياة للأهالى والقاطنيين بالمنطقة مرة أخرى.

_رفع مخلفات القمامة

وأكد الديب، على متابعة أعمال النظافة بنطاق الحى على مدار اليوم ورفع مخلفات القمامة أسفل ومطلع كوبري الحدائق بشارع منشية الجمل القصيرين، و⁠شارع منشية الجمل، وشارع الشركات بقطاع القصيرين، و⁠منزل كوبري أبو وافيه، تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الدكتور حسام الدين فوزى، بالارتقاء بمستوى النظافة المقدم للمواطنيين.