مزارعو الاتحاد الأوروبي يطالبون بضوابط أكثر صرامة على واردات المواد الغذائية الأوكرانية

قالت جماعة الضغط الزراعية كوبا كوجيكا، اليوم الخميس، إن اتفاقا للاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الواردات الزراعية الأوكرانية هو "نصف استجابة" غير كافية.

وكان ممثلو الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، أمس الأربعاء، على خفض كمية البضائع الأوكرانية التي يمكن بيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل المنتجات المتضررة البيض والدواجن والسكر والذرة. ولا تزال القواعد الجديدة بحاجة إلى الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي.

لكن جماعة الضغط الزراعية كوبا كوجيكا - إلى جانب ممثلين عن منتجي السكر والذرة، بالإضافة إلى تجار البيض والدواجن ولحوم الطرائد – قالوا في بيان اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات "ليست سوى نصف خطوة إلى الأمام".

ويريدون فرض تعريفات تلقائية على القمح والشعير، وكميات أقل من السلع مثل البيض والدواجن والسكر التي يمكن أن تدخل الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.

واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء والبرلمان على شروط جمركية جديدة للسلع الأوكرانية الأسبوع الماضي، على خلفية الضغوط التي يمارسها مزارعون محليون داخل الاتحاد الأوروبي لا يريدون خسارة إيراداتهم.