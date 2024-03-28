علق الفنان هشام ماجد على عدم ظهوره في البرامج قائلًا: "مبطلعش في برامج من نوعية الاستجواب، لكن جيت البرنامج ده لأنه لطيف ومفيش حاجة فجة زيادة عن اللزوم، وأنا قاصد الاختفاء لأني مش محتاج حد يعرف عن حياتي الشخصية حاجة، لأني ببيع للجمهور فن، لكن ملوش دعوة بعيلتي، ودي حاجات شخصية متتفتحش غير لناس قريبة، ومن حق النجم يعمل كده، وفي نجوم بتحب تعرض حياتها عادي".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: " وأنا خريج كلية هندسة، وأسرتي متوسطة مستورة، ووالدي كان دكتور وتوفي وأنا 13 سنة ووالدتي مدرسة، وأخواتي شيرين أكبر مني بسنة، ومحمود أصغر مني بـ 8 سنين، وبعد وفاة والدي ابتدت الدنيا تقل شوية، لكن والدتي عمرها ما حسستنا إننا ناقصنا حاجة، وفاة والدي أثرت في حياتي لإنه كان قريب مني وانا كنت في سن صغير، وده حصلنا كلنا، من الناحية المادية والنفسية برضو".

وأضاف هشام ماجد قائلًا: "مش هعيط بعد شوية على فكرة، واللي يعرف والدي كان يقولي إنه زملكاوي ووسيم وأخف دم في العالم، وكان بياخدني معاه ماتشات كورة وحببني في الزمالك، كان تعبان فترة طويلة وفي يوم بلغونا إنه توفى، وحصلي تروما لان الموضوع حصل فجأة، ودي نقطة تحول في حياتي لأن شكل حياتنا اتغير، ووالدتي بقى عليها حمل كبير".