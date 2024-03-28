البيت الأبيض: استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أولوية لنا

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يعد أولوية بالنسبة لواشنطن، مشيرا أيضا إلى أن عودة الهدوء يجب أن تكون أهم أولوية بالنسبة لإسرائيل ولبنان.

ومطلع الشهر الجاري، زار المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين بيروت لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أوعزت إلى بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، تقديم شكوى ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين لبنانيين.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها أودعت لدى بعثة لبنان الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك، نص شكوى لتقديمها أمام مجلس الأمن، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.