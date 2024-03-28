تقرير روسي يشير إلى تنفيذ المشتبه بهم هجوم موسكو تحت تأثير المخدرات

أفاد تقرير لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، بأن المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين الذين اعتقلوا بعد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول بالقرب من موسكو كانوا حسب ما يُزعم تحت تأثير المخدرات عند تنفيذهم عملية إطلاق النار الجماعية.

وذكرت وكالة تاس يوم الخميس نقلا عن محققين أن "خبيرا سوف يحدد نوعية المخدرات أو العقاقير النفسية التي تناولوها".

وأشار التقرير إلى أن الجناة المشتبه بهم ربما كانوا تحت تأثير المخدرات ليس فقط في يوم الهجوم ذاته، بل أيضا قبله.

ويُذكر أن تنظيم داعش قد أعلن مسئوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا و360 جريحا.

وقالت لجنة التحقيق أيضا إنه تمت مصادرة الأجهزة التقنية التى كانت بحوزة المشتبه بهم. ويظهر تحليل بيانات الاتصالات أن هؤلاء المشتبه بهم كانوا على اتصال بقوميين أوكرانيين وتلقوا مبالغ مالية منهم، وفقا لما ذكرته اللجنة.

وكان مسئولون روس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، قد أشاروا مرارا إلى أن أوكرانيا ربما تكون متورطة في الهجوم، وهي اتهامات نفتها كييف بشدة.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن المسلحين الأربعة المشتبه بهم لم يلتزموا بالموعد النهائي لتقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال.

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في تاريخ روسيا، لم يقم زعيم الكرملين بوتين بزيارة مسرح الجريمة حتى الآن.

وردا على سؤال حول تخلف بوتين عن القيام بذلك، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس لا يريد تعطيل التحقيق وأعمال التطهير.