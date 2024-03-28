سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم مضبوطات تقدر بـ4 ملايين جنيه بمطروح والغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ4 ملايين جنيه بمطروح والغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتجار عدة عناصر إجرامية فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظتي (مطروح، الغربية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات تم:

ضبط عنصر إجرامى حال استقلاله سيارة بدون لوحات بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 25 كيلو حشيش. وعنصر إجرامى حال إستقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، وبحوزته (15 كيلو حشيش، 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية).

وفي الغربية، ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته (10 كيلو حشيش، فرد خرطوش وطلقات لذات العيار).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و560 ألف جنيه.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.