عضو في الكنيست: حماس حققت 10 إنجازات مقابل واحد لإسرائيل

أعد عضو الكنيست عن حزب «الليكود» عميت هاليفي، تقريرًا أفاد فيه بتحقيق حركة حماس 10 إنجازات، مقابل إنجاز واحد لإسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه في الأشهر الأخيرة، قاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حملة بعنوان «النصر الشامل»، لكن الوزراء وأعضاء الكنيست في «الليكود» يعتبرون أنه يسير في الاتجاه المعاكس تماما وينتقدون بشدة إدارة الحرب في قطاع غزة والتناقضات بين النتائج على الأرض وشعارات نتنياهو وتصريحاته للجمهور.

ونقلت الصحيفة عن هاليفي قوله إن (رئيس حزب أمل جديد الوزير) «جدعون ساعر كان على حق في انتقاده لسلوك حكومة الحرب»، لافتة إلى أنه جمع وثيقة تفصل الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها حماس مقارنة بـ«الإنجازات الإستراتيجية» التي حققتها إسرائيل.

وحسب الصحيفة فإن «النتيجة محزنة: عشرة إنجازات لحماس مقابل إنجاز واحد لإسرائيل».

ومن بين إنجازات حماس المفصلة في الوثيقة: «المفاجأة والنجاح العسكري في المذبحة الوحشية ضد الجيش الإسرائيلي، الدولة الفلسطينية كمطلب نهائي ومتزايد في النظام الدولي، دعم المثقفين في الغرب والتبرير الأخلاقي الذي قدموه للأفعال الوحشية وحتى الإضرار بتماسك المجتمع الإسرائيلي من خلال استخدام الرهائن من أجل تغيير ميزان الوعي من الغضب والانتقام إلى الانسحاب وبأي ثمن».

وذكرت الوثيقة أنه من بين الإنجازات أيضا: «تفعيل جبهات إضافية ضد إسرائيل، وإجلاء نحو 80 ألف شخص في منطقتين، والعزلة السياسية لإسرائيل، وموجة معاداة السامية حول العالم، وأضرار اقتصادية وسياحية».

ومن ناحية أخرى، أشارت الوثيقة إلى إنجاز استراتيجي واحد لإسرائيل: «التزام وتفاني وروح التطوع لدى مئات الآلاف من الجنود وعائلاتهم».