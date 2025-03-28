تايلاند: 3 قتلى و90 في عداد المفقودين إثر انهيار بناية تحت الانشاء بسبب الزلزال

صرح وزير الدفاع التايلاندي بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ومازال 90 في عداد المفقودين إثر انهيار بناية تحت الانشاء جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة.

ولم يقدم وزير الدفاع فومتام ويشاياتشاي مزيدا من التفاصيل بشأن جهود الإنقاذ الجارية، لكن المستجيبين الأوائل قالوا إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص حتى الآن من خارج المبنى المنهار.

وانهار المبنى المكون من عدة طوابق بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجات وضرب المنطقة ظهر اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط الرافعة على الأرض وارتفاع سحابة ضخمة من الغبار في الهواء.